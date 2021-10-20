БРЮССЕЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Европейская промышленность может начать работать с перебоями в работе из-за высоких цен на "голубое топливо", сказал РИА Новости старший директор направления европейской электроэнергетики, газа и нефти IHS Markit Алан Дэвис (Alun Davies). Еврокомиссия видит риски закрытая предприятий в ЕС

ЕС столкнулся со стремительным ростом цен на газ, который приводит к повышению цен на электроэнергию. Еще в августе расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF равнялась примерно 515 долларам за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель увеличился более чем в два раза. При этом с 6 октября, после достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижение. Сейчас стоимость фьючерса в Европе держатся чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

"Можно ожидать, что текущие высокие цены останутся высокими и будут подвержены риску скачков. Это означает, что мы можем ожидать некоторых проблем в области спроса, обусловленных ценами, таких как закрытие или сокращение часов работы газоемких потребителей для достижения рыночного баланса", — отметил Дэвис.

Еврокомиссия также подчеркивала, что газа в хранилищах достаточно для прохождения Евросоюзом зимы. Рисков для стабильности энергоснабжения пока также, как считает ЕК, не наблюдается.

Эксперт согласен с тем, что запасов газа достаточно для "покрытия зимнего сезона". "Обратите внимание, что в то время как запасы газа в европейских хранилищах находятся на историческом минимуме для этого времени года с точки зрения процентного заполнения, фактические объемы газа в хранилищах выше рекордных минимумов", — отметил Дэвис.

Согласно данным Gas infrastructure Europe, на которые ссылается в своем отчете Еврокомиссия, по состоянию на 13 октября хранилища газа в Европе были заполнены на 78%, объём "голубого топлива" в них составлял 852,4 TWh (тераватт-часов). В эту статистику входит Великобритания и 17 из 27 стран Евросоюза. При этом Еврокомиссия ранее отмечала, что не все страны ЕС располагают хранилищами.