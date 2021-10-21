МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Республика Корея запустила в четверг первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), разрабатывавшуюся с 2010 года. Первый в мире "киноэкипаж" вернулся на Землю

Взлет ракеты с космодрома "Наро" в Кохыне, в 470 километрах к югу от Сеула, транслировался в прямом эфире по телевидению и в интернете.

Слово "Нури" в переводе с корейского означает "окружающий мир".

Ракета весом 200 тонн может выводить на орбиту искусственные спутники Земли массой до полутора тонн.

Вместе с тем, Южная Корея несколько отстала от социалистической КНДР. В декабре 2012 года с помощью своей ракеты "Ынха-3" Пхеньян успешно вывел на орбиту спутник "Кванмёнсон-3".

В 2013 году Республика Корея произвела запуск двухступенчатой ракеты "Наро", изготовленной в сотрудничестве с Россией, в результате которого на орбиту был выведен 100-килограммовый спутник.