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Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель
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Республика Корея запустила в четверг первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), разрабатывавшуюся с 2010 года. Взлет ракеты с космодрома "Наро" в Кохыне, в... ПРАЙМ, 21.10.2021
наука, экономика, мировая экономика, технологии, новости, южная корея, ракета, запуск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Республика Корея запустила в четверг первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), разрабатывавшуюся с 2010 года.
Взлет ракеты с космодрома "Наро" в Кохыне, в 470 километрах к югу от Сеула, транслировался в прямом эфире по телевидению и в интернете.
Слово "Нури" в переводе с корейского означает "окружающий мир".
Ракета весом 200 тонн может выводить на орбиту искусственные спутники Земли массой до полутора тонн.
Вместе с тем, Южная Корея несколько отстала от социалистической КНДР. В декабре 2012 года с помощью своей ракеты "Ынха-3" Пхеньян успешно вывел на орбиту спутник "Кванмёнсон-3".
В 2013 году Республика Корея произвела запуск двухступенчатой ракеты "Наро", изготовленной в сотрудничестве с Россией, в результате которого на орбиту был выведен 100-килограммовый спутник.