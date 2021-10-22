ПЕКИН, 22 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшийся на грани дефолта, в пятницу провел просроченный платеж в 83,5 миллиона долларов для выплаты процентов по офшорным облигациям, сообщило в пятницу издание Securities Times. Через закрытое окно. Как Китай нарастит экспорт российской нефти

Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также препятствование властями подъема на китайском рынке жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.

Издание уточняет, что платеж был переведен в четверг на счет в Citibank, чтобы все держатели облигаций получили выплаты до 23 октября, то есть до истечения 30-дневного льготного периода.

Застройщик должен был выплатить проценты на 83,5 миллиона долларов по выпущенным долларовым облигациям на 2 миллиарда долларов со сроком погашения в марте 2022 года еще 23 сентября. Компания перед наступлением срока платежа заявляла, что решила вопрос с выплатой купонного дохода, но больше никаких подробностей не предоставляла. В субботу завершается 30-дневный льготный период, и в случае, если компания не осуществит платеж до истечения этого срока, наступит дефолт.

В среду вечером компания Evergrande Group сообщила, что расторгла сделку с оператором недвижимости Hopson Development по продаже 50,1% своей дочерней компании Evergrande Property Services. Вместе с тем компания указала, что за сентябрь 2021 года группа заключила соглашения на продажу недвижимости на сумму 570 миллионов долларов.

На прошлой неделе глава департамента финансовых рынков Народного банка Китая (ЦБ) Цзоу Лань заявил, что риск распространения влияния задолженности Evergrande на финансовый сектор Китая можно контролировать.