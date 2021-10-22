МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в октябре снизился до 54,3 пункта с 56,2 пункта в сентябре, сообщает исследовательская организация Markit Economics. ЕС выступил за ускорение признания COVID-сертификатов других стран

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 55,2 пункта.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, снизился в октябре до минимума за восемь месяцев в 58,5 пункта с 58,6 пункта в сентябре. Аналитики ждали снижения до 57 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, сократился до минимума за шесть месяцев в 54,7 пункта с 56,4 пункта в сентябре. Аналитики ожидали значения 55,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до минимума за восемь месяцев в 52 пункта с сентябрьского уровня в 55,5 пункта. Прогноз составлял 54 пункта. PMI сферы услуг Германии упал до минимума за шесть месяцев в 52,4 пункта с 56,2 пункта в сентябре. Аналитики ожидали уменьшения до 55,5 пункта. PMI в промышленности снизился до минимума за девять месяцев в 58,2 пункта с сентябрьской отметки в 58,4 пункта. Прогноз составлял 56,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, снизился в октябре до минимума за шесть месяцев в 54,7 пункта с уровня сентября в 55,3 пункта. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. PMI страны в сфере услуг вырос до 56,6 пунктов с 56,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения до 55,5 пункта. PMI Франции в промышленности снизился до минимума за девять месяцев в 53,5 пункта с 55 пунктов в сентябре. Прогноз составлял 54 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.