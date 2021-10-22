МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Самое медленное экономическое восстановление от последствий пандемии COVID-19 — в странах Африки к югу от Сахары, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

Причина — дефицит вакцин в регионе.

Фонд ожидает, что рост ВВП стран к югу от Сахары в текущем году составит 3,7%, в следующем 2022 году — 3,8%.

МВФ отмечает, что из-за отсутствия доступа к вакцинам в этом регионе страны будут годами отставать от развитых экономик.

Помимо этого дальнейшие перспективы стран развития зависят от хода пандемии и вакцинации.

"Без внешней финансовой и технической помощи отклоняющиеся пути восстановления стран Африки к югу от Сахары и остального мира могут превратиться в постоянный разлом, ставящий под угрозу с трудом достигнутый десятилетиями прогресс", — пояснили представители фонда.

Экономика ЮАР — наиболее промышленно развитая страна в Африке — в 2021 году вырастет на 5%, но в 2022 году темпы роста замедлятся до 2,2%.



Более высокие цены на нефть помогут ВВП Нигерии вырасти на 2,6% в 2021 году.



Экономика Анголы сократится на 0,7% в 2021 году, но рецессия закончится в 2022 году — тогда рост ВВП составит 2,4%.

Еще один фактор — продовольственная инфляция. В странах к югу от Сахары она росла с 2019 года и в августе составила 10,9% в 25 странах региона.

Подорожание еды останется острой проблемой региона, особенно для 30 миллионов человек. Они оказались в крайней нищете на фоне пандемии коронавируса, подчеркнули в МВФ.