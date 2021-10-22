БРЮССЕЛЬ, 22 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Промышленность Евросоюза может исчерпать запасы магния к концу ноября из-за сокращения поставок из Китая; бизнес просит власти срочно решить этот вопрос, иначе проблемы грозят тысячам предприятий по всей Европе, говорится в заявлении ряда промышленных ассоциаций. Цена на газ в Европе составляет примерно $1050 за тысячу кубометров

"Европейские отраслевые ассоциации European Aluminium, Eurofer, ACEA, Eurometaux, industriAll Europe, ECCA, ESTAL, IMA, EUWA, EuroAlliages, CLEPA and Metals Packaging Europe сегодня выступили с настоятельным призывом к действиям против неминуемого риска остановки производства по всей Европе в результате критической нехватки поставок магния из Китая… Ожидается, что к концу ноября в Европе закончатся запасы магния, за которыми последует нехватка производства, закрытие предприятий и потеря рабочих мест", — говорится в заявлении, размещенном на сайте Eurofer.

Эта ассоциация поясняет, что ожидаемые проблемы связаны с "резким сокращением производства в Китае".

"Если Европейский союз не предпримет срочных действий, этот угрожает тысячам предприятий по всей Европе, всем их цепочкам поставок и миллионам рабочих мест", — говорится в заявлении.

Из-за усилий правительства Китая по ограничению внутреннего энергопотребления поставки магния из Китая были либо приостановлены, либо резко сокращены с сентября 2021 года, что привело "к международному кризису поставок беспрецедентных масштабов", отмечается в нем.

"Поскольку ЕС почти полностью зависит от Китая в обеспечении своих потребностей в магнии — на 95%, — особенно сильно страдают европейские отрасли, производящие и использующие алюминий, чугун и сталь, а также их поставщики сырья", — говорится в релизе.

Последствия могут ощутить на себе такие сектора, как автомобилестроение, строительство и упаковка, предупреждает бизнес.