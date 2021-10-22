БЕЛГРАД, 22 окт — ПРАЙМ. Ситуация на рынке энергетики Европы является "ужасной" из-за подорожания электричества и газа, рост цен будет "дорого стоить" странам региона, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Молдавии ввели ЧП из-за энергетического кризиса

"Энергетическая ситуация ужасна. На бирже у нас цена 229 евро за мегаватт. Самую низкую цену в Европе, менее 100 евро за мегаватт, на бирже имеют Германия, Словакия и Польша. Все (цены) подняли", — заявил сербский лидер журналистам в пятницу.

Президент Сербии ожидает, что до декабря будут завершены работы на блоке Б1 комплекса электростанций ТЕНТ "Никола Тесла" и производство электроэнергии в стране вырастет на 650 мегаватт, "чтобы опустить цену электричества".

Ранее Вучич заявлял, что предварительно его встреча с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что он надеется на благоприятную цену газа для Сербии.

"О газе нам предстоят разговоры с Путиным, результат которых, разумеется, неизвестен", — отметил он в пятницу.

Сербский лидер также указал, что пандемия коронавируса отстраняет в стране 500 тысяч человек от работы, что негативно влияет на экономику. По его словам, среди них те, "кто действительно болеет, кто сказал, что болеет, и те, кто болеет, но не говорит, а сидит дома и ждет — умрет или выживет".

"Это (происходящее) с энергетикой нам дорого будет стоить. А всем остальным дороже, некоторым в нашем регионе в 10 раз больше, чем нам!" — подчеркнул глава сербского государства.