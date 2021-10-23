КИЕВ, 23 окт — ПРАЙМ. Славянская ТЭС на Украине остановлена на фоне нехватки угля, такие данные опубликовала в субботу компания "Укрэнерго".

Украина может обеспечить до 146 миллиардов кубов газа в Европу

Так, согласно данным, опубликованным на сайте компании, по состоянию на 14.00 субботы, оба блока ТЭС остановлены.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее завяил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт. По его словам, в октябре на Украине планируется добыть 1,7 миллиона тонн угля и импортировать 600 тысяч тонн для безопасного прохождения отопительного периода.

Украинская компания ДТЭК сообщила в пятницу, что заключила контракт с HC Trading на поставку 60 тысяч тонн угля из США.