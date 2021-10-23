Афганистан обсудит с Пакистаном трансафганскую железную дорогу
Афганистан и Пакистан обсудят в ноябре в Ташкенте строительство трансафганской железной дороги
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ТАШКЕНТ, 23 окт — ПРАЙМ. Представители временного правительства Афганистана, Пакистана и Узбекистана встретятся в первой половине ноября в Ташкенте, чтобы обсудить продолжение строительства трансафганской железной дороги, сообщил вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков.
Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков возглавлял узбекскую делегацию на переговорах с правительством талибов (движение "Талибан" признанно террористическим и запрещено в РФ) 16 октября.
"Мы в целом договорились, что мы продолжаем движение по реализации этого проекта. Мы планируем сейчас собрать в Ташкенте, где-то в первой половине ноября, руководителей проектных офисов из Узбекистана, Пакистана и Афганистана. Временное правительство Афганистана подтвердило, что они определят сейчас ответственных людей", — сообщил Умурзаков российским журналистам.
По его словам, в ближайших планах должна быть организована полевая экспедиция, которая должна пройти весь маршрут, чтобы окончательно его утвердить.
https://1prime.ru/world/20211023/835021501.html
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