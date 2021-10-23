ТАШКЕНТ, 23 окт — ПРАЙМ. Представители временного правительства Афганистана, Пакистана и Узбекистана встретятся в первой половине ноября в Ташкенте, чтобы обсудить продолжение строительства трансафганской железной дороги, сообщил вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков.

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"Мы в целом договорились, что мы продолжаем движение по реализации этого проекта. Мы планируем сейчас собрать в Ташкенте, где-то в первой половине ноября, руководителей проектных офисов из Узбекистана, Пакистана и Афганистана. Временное правительство Афганистана подтвердило, что они определят сейчас ответственных людей", — сообщил Умурзаков российским журналистам.

По его словам, в ближайших планах должна быть организована полевая экспедиция, которая должна пройти весь маршрут, чтобы окончательно его утвердить.