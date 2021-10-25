МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Рост цен на электроэнергию привел к удорожанию металлов. Цены на алюминий, медь, цинк, никель, магний бьют рекорды. Больше всего от этого пострадает автопром. Подробности — в материале "Прайма". Европейский бизнес требует магния

МАГИЯ МАГНИЯ

К концу ноября в Европе закончатся запасы магния, что приведет к остановке тысяч предприятий, разрушению их цепочек поставок и потере миллионов рабочих мест. С таким заявлением выступили в пятницу 11 крупнейших европейских промышленных ассоциаций, в том числе European Aluminium, Eurofer, ACEA, Eurometaux, industriAll Europe, и другие.

Дефицит магния намечается и в США: на прошлой неделе агентство S&P Global Platts сообщило, что крупнейший производитель алюминиевых заготовок в Северной Америке компанию Matalco Inc. уже несколько недель не может приобретать магний, из-за чего. Вероятно, будет вынуждена сократить производство в следующем году.

Магний используется в качестве упрочняющей присадки в производстве алюминия. Таким образом, дефицит этого металла грозит серьезными проблемами во множестве отраслей — от строительства до авиастроения. Но настоящая катастрофа может разразиться в автомобилестроении, поскольку парализованным окажется производство блоков двигателей, коробок передач, панелей кузова, колесных дисков, и других важных автокомпонентов.

"Заменителей магния в производстве тонколистового алюминия и заготовок не существует, — отметил аналитик Barclays Амос Флетчер в интервью Financial Times. — И если поставки магния прекратятся, остановится вся автомобильная промышленность".

В сложившейся ситуации западные промышленники обвиняют Китай, который производит 85% всего магния в мире и является крупнейшим экспортером этого металла. "ЕС почти полностью зависит от Китая в обеспечении своих потребностей в магнии — на 95%, а резкое сокращение поставок этого металла из КНР с середины сентября 2021 года привело к международному кризису беспрецедентных масштабов", — отмечается в совместном заявлении европейских промышленных ассоциаций.

На самом деле никакой злой воли китайских властей здесь нет — во всем виноват энергетический кризис. Производство магния крайне энергоемко — для производства одной тонны металла требуется 35-40 мегаватт-часов электроэнергии. При этом длительность его хранения не превышает трех месяцев из-за быстрого окисления. То есть делать запасы на долгосрочную перспективу физически невозможно. "Как в сытые нулевые". В мировой экономике начался сырьевой суперцикл

Главные китайские (и, соответственно, мировые) центры производства этого металла сосредоточены в провинции Шэньси, власти которой в начале сентября сообщили, что запасы угля на электростанциях региона оказались в десять раз нише, чем годом ранее. После этого власти провинции распорядились остановить работу самых энергоемких производств, включая 35 из 50 предприятий цветной металлургии из соображений энергосбережения в преддверии зимних холодов. Следствием этой остановки и стало резкое падение поставок магния из Китая европейским и американским покупателям.

"Пока запасы магния могут покрывать дефицит, ситуация не является критической, — отметила эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева. — Но когда резервы иссякнут, последствия для мировой автомобильной отрасли могут быть крайне существенными".

К счастью, для России угрозы нет, поскольку она обеспечивает себя магнием сама. "В мире два основных производителя магния — Китай и Россия, — рассказала Лукичева. — Их доли рынка несоизмеримы: на Россию приходится не более 3% мировых поставок. Однако выпускаемых объемов металла достаточно для удовлетворения спроса со стороны отечественной промышленности".

МЕДЬ НА ВЕС ЗОЛОТА

Еще одним металлом, не дающим спать промышленникам стала медь. Запасы этого металла на мировых биржах снизились до многолетних минимумов: на Шанхайской товарной бирже — с 2009 года, а на Лондонской бирже металлов — с 1974 года. Соответственно, цена на красный металл в этом году выросла на почти на треть, превысив 10 тыс. долларов за тонну. Мгла наступает. Энергокризис расползается по миру и ищет новые жертвы

"Рынок меди в последние недели оставался крайне волатильным, — отмечает Оксана Лукичева. — Цены были близки к рекордному максимуму, достигнутому в мае 2021 года, но пока не достигли его. При этом в более длительной перспективе на рынке меди ожидается рост предложения и постепенное снижение цен".

Однако с таким прогнозом согласны не все. Аналитик Saxo Bank Оле Хансен указывает, что высокая стоимость энергоносителей, помимо прочего, способствует инфляции, и в результате инвесторы закупают все больше физических объемов меди и других металлов с целью защиты своих денег от обесценивания. Так что в ближайшие месяцы цена на металл скорее будет расти, чем снижаться.

Другие металлы также заметно подорожали в последнее время. Фьючерсная цена на цинк на LME резко выросла на прошедшей неделе, достигнув почти 3 800 долларов за тонну. Главной причиной этого стало сообщение компания Nyrstar — крупнейшего производителя цинка в Европе — о сокращении производства из-за высоких тарифов на электроэнергию. "Завод в Буделе (Нидерланды) сократит выпуск в часы пикового потребления электроэнергии из-за скачка цен на энергоносители, — рассказывает Оксана Лукичева. — Завод в болгарском Пловдиве ужен прекратил работу в конце сентября. В итоге потери в производстве цинка в Европе в 2021 году могут составить 30 тыс. тонн". Тотальный ущерб: по кому ударит рост газовых цен в Европе

Еще один важный промышленный металл, который стремительно дорожает из-за энергетического кризиса — никель. На прошлой неделе цена этого металла на Лондонской бирже достигла максимума с мая 2014 года, вплотную приблизившись к отметке 21 тыс. долларов за тонну. В этом году никель, который является необходимым компонентом для производства нержавеющей стали и аккумуляторов, подорожал уже вдвое.

На подорожание металлов начала жаловаться даже несгибаемая Tesla Илона Маска. Финансовый директор компании Захари Киркхорн на прошлой неделе сообщил, что на нее крайне негативно повлияло удорожание промышленных металлов, особенно алюминия и никеля. Tesla даже планирует отказаться от использования в своих батареях никеля, заменив его железом, чтобы сократить расходы.