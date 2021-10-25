МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индийские власти намерены создать стратегические запасы импортного угля для недопущения сбоев в поставках электроэнергии в будущем. Индия испытывает острую нехватку энергетического угля, который используется для генерации электроэнергии на тепловых электростанциях (ТЭС). Рассматривается также возможность создания стратегических запасов природного газа. Эксперты рассказали, кто заработает на энергетическом кризисе в Китае

Индийские ТЭС не могут обеспечить потребности внутреннего рынка в электроэнергии из-за растущего спроса со стороны промышленных предприятий. Производство в стране быстро восстанавливается после отмены ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Ситуация на рынке электроэнергии страны усугубляется из-за сокращения импорта угля, который стал слишком дорогим для индийских потребителей.

В результате власти вынуждены прибегать к веерным отключениям электроснабжения. В ряде штатов Индии отключения электроэнергии длятся 14 часов в сутки несмотря на экстренные меры, принятые центральным правительством для обеспечения топливом ТЭС. Государственная Coal India — крупнейшая угольная компания в мире — увеличила добычу и поставки энергетическим компаниям, но запасы угля на ТЭС все равно находятся на критически низком уровне. Более того, власти обязали государственные и частные компании, которые владеют угольными шахтами и карьерами, использовать уголь только для производства электроэнергии.

Во время конференции South Asia Power Summit, организованной Индийской промышленной конфедерацией, секретарь по вопросам энергетики в индийском правительстве Алок Кумар заявил: "Давайте подумаем и рассмотрим возможность создания стратегических резервов газа и угля, которых хватит примерно на месяц".

УГЛЯ ОСТАЛОСЬ НА ТРИ ДНЯ

Большинство из 135 угольных ТЭС Индии в настоящее время располагают запасами топлива менее, чем на три дня. Если проблему не решить, к концу недели страна недополучит 40-50 ГВт электроэнергии.

Индийские ТЭС могут испытывать нехватку угля еще в течение пяти-шести месяцев, сообщил министр энергетики Индии Р. К. Сингх в интервью изданию The Indian Express. Зависимость Индии от угля очень велика. Доля угля в энергетическом балансе страны превышает 70%. В Минэнерго рассказали о запасах угля России

Индия располагает огромными разведанными запасами угля — пятыми в мире после США, Китая России и Австралии, но собственная добыча не может полностью обеспечить потребности страны. Недостающие объемы закупаются за рубежом: Индия является вторым крупнейшим импортером угля в мире после Китая. На мировом угольном рынке между двумя странами возникло ожесточенное соперничество. Стремительно растущий спрос со стороны Китая уже привел к подорожанию энергетического угля до рекордного уровня — более $300 за тонну. С начала года энергетический уголь подорожал на 260%.

До пандемии коронавируса Индия в среднем импортировала около 21 млн т энергетического угля в месяц. Из этого объема около 6 млн т использовались для нужд ТЭС. Поставки осуществляются преимущественно из Австралии, Индонезии и Южной Африки.

Из-за политических противоречий в конце прошлого года Пекин запретил китайским компаниям импортировать уголь из Австралии. Австралийские угольные компании были вынуждены перенаправить экспортные потоки в другие страны — в Индию в первую очередь. Однако увеличение поставок из Австралии не предотвратило возникновение дефицита угля на индийском рынке. Дальше – пешком: мировому автопрому грозит полный паралич

Для обеспечения потребностей в энергоносителях индийские компании инвестировали большие средства в австралийские угольные проекты. Но реализуются эти проекты крайне медленно. В 2014 индийский конгломерат Adani Enterprises приобрел права на добычу угля на месторождении Carmichael, расположенное на северо-востоке Австралии. Начало промышленной добычи на этом месторождении многократно откладывалось. В связи растущим спросом на уголь в Индии Adani Enterprises обещает, что осуществить первую поставку топлива до конца года.

ИЗ РОССИИ С УГЛЕМ

В настоящее время Россия поставляет в Индию ежегодно около 8 млн т угля всех видов. Нехватку угля для сталеплавильных предприятий и производителей алюминия Индия намерена решить, увеличивая поставки из России.

Во время проведения "Российской энергетической недели" глава Министерства энергетики Николай Шульгинов и министр сталелитейной промышленности Индии Рам Чандра Прасад Сингх подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития сотрудничества в угольной отрасли. В соответствии с соглашением, Россия увеличит до 40 млн т/г поставки в Индию угля, который может использоваться для производства стали и алюминия — коксующийся уголь, а также антрацит и так называемое пылеугольное топливо (Pulverized coal injection).

Меморандум подразумевает также развитие угольной инфраструктуры и логистики. Ранее индийская сторона предлагала открыть круглогодичную линию Владивосток — Ченнай (бывший Мадрас) для доставки российского угля. Вокруг Владивостока расположены несколько крупных угольных терминалов, а Ченнай является крупнейшим морским портом на восточном побережье Индии.

Кроме того, ряд индийских энергетических компаний рассматривают возможности инвестиций в российские угледобывающие активы.