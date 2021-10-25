Индия во тьме: угля осталось на три дня
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индийские власти намерены создать стратегические запасы импортного угля для недопущения сбоев в поставках электроэнергии в будущем. Индия испытывает острую нехватку энергетического угля, который используется для генерации электроэнергии на тепловых электростанциях (ТЭС). Рассматривается также возможность создания стратегических запасов природного газа.
Индийские ТЭС не могут обеспечить потребности внутреннего рынка в электроэнергии из-за растущего спроса со стороны промышленных предприятий. Производство в стране быстро восстанавливается после отмены ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Ситуация на рынке электроэнергии страны усугубляется из-за сокращения импорта угля, который стал слишком дорогим для индийских потребителей.
В результате власти вынуждены прибегать к веерным отключениям электроснабжения. В ряде штатов Индии отключения электроэнергии длятся 14 часов в сутки несмотря на экстренные меры, принятые центральным правительством для обеспечения топливом ТЭС. Государственная Coal India — крупнейшая угольная компания в мире — увеличила добычу и поставки энергетическим компаниям, но запасы угля на ТЭС все равно находятся на критически низком уровне. Более того, власти обязали государственные и частные компании, которые владеют угольными шахтами и карьерами, использовать уголь только для производства электроэнергии.
Во время конференции South Asia Power Summit, организованной Индийской промышленной конфедерацией, секретарь по вопросам энергетики в индийском правительстве Алок Кумар заявил: "Давайте подумаем и рассмотрим возможность создания стратегических резервов газа и угля, которых хватит примерно на месяц".
УГЛЯ ОСТАЛОСЬ НА ТРИ ДНЯ
Большинство из 135 угольных ТЭС Индии в настоящее время располагают запасами топлива менее, чем на три дня. Если проблему не решить, к концу недели страна недополучит 40-50 ГВт электроэнергии.
Индийские ТЭС могут испытывать нехватку угля еще в течение пяти-шести месяцев, сообщил министр энергетики Индии Р. К. Сингх в интервью изданию The Indian Express. Зависимость Индии от угля очень велика. Доля угля в энергетическом балансе страны превышает 70%.
Индия располагает огромными разведанными запасами угля — пятыми в мире после США, Китая России и Австралии, но собственная добыча не может полностью обеспечить потребности страны. Недостающие объемы закупаются за рубежом: Индия является вторым крупнейшим импортером угля в мире после Китая. На мировом угольном рынке между двумя странами возникло ожесточенное соперничество. Стремительно растущий спрос со стороны Китая уже привел к подорожанию энергетического угля до рекордного уровня — более $300 за тонну. С начала года энергетический уголь подорожал на 260%.
До пандемии коронавируса Индия в среднем импортировала около 21 млн т энергетического угля в месяц. Из этого объема около 6 млн т использовались для нужд ТЭС. Поставки осуществляются преимущественно из Австралии, Индонезии и Южной Африки.
Из-за политических противоречий в конце прошлого года Пекин запретил китайским компаниям импортировать уголь из Австралии. Австралийские угольные компании были вынуждены перенаправить экспортные потоки в другие страны — в Индию в первую очередь. Однако увеличение поставок из Австралии не предотвратило возникновение дефицита угля на индийском рынке.
Для обеспечения потребностей в энергоносителях индийские компании инвестировали большие средства в австралийские угольные проекты. Но реализуются эти проекты крайне медленно. В 2014 индийский конгломерат Adani Enterprises приобрел права на добычу угля на месторождении Carmichael, расположенное на северо-востоке Австралии. Начало промышленной добычи на этом месторождении многократно откладывалось. В связи растущим спросом на уголь в Индии Adani Enterprises обещает, что осуществить первую поставку топлива до конца года.
ИЗ РОССИИ С УГЛЕМ
В настоящее время Россия поставляет в Индию ежегодно около 8 млн т угля всех видов. Нехватку угля для сталеплавильных предприятий и производителей алюминия Индия намерена решить, увеличивая поставки из России.
Во время проведения "Российской энергетической недели" глава Министерства энергетики Николай Шульгинов и министр сталелитейной промышленности Индии Рам Чандра Прасад Сингх подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития сотрудничества в угольной отрасли. В соответствии с соглашением, Россия увеличит до 40 млн т/г поставки в Индию угля, который может использоваться для производства стали и алюминия — коксующийся уголь, а также антрацит и так называемое пылеугольное топливо (Pulverized coal injection).
Меморандум подразумевает также развитие угольной инфраструктуры и логистики. Ранее индийская сторона предлагала открыть круглогодичную линию Владивосток — Ченнай (бывший Мадрас) для доставки российского угля. Вокруг Владивостока расположены несколько крупных угольных терминалов, а Ченнай является крупнейшим морским портом на восточном побережье Индии.
Кроме того, ряд индийских энергетических компаний рассматривают возможности инвестиций в российские угледобывающие активы.
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