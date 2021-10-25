КИЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Компания "Оператор ГТС Украины" отчиталась о 100% готовности к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года.

В сентябре компания заявила, что план работ по подготовке к отопительному сезону выполнен на 98,2%.

"Газотранспортная система Украины полностью готова к работе в отопительный период 2021-2022 годов. Комплекс ремонтных работ на трубопроводах, компрессорных и газораспределительных станциях выполнен на 100%. Поэтому Оператор ГТС готов гарантировать безопасное и стабильное транспортировки газа европейским и украинским потребителям", — цитирует пресс-служба главного инженера "Оператора ГТС Украины" Юрия Зябченко.

Подготовка к отопительному сезону 2021/2022 года продолжалась в течение мая-сентября, а суммарная стоимость работ и поставленных материалов достигла 17,2 миллиона долларов.