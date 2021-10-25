МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Россия и Швейцария пока не обсуждали изменение соглашения об избежании двойного налогообложения, планируется это сделать на межправкомиссии в ноябре, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

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"Нет. У нас будет межправкомиссия в ближайший месяц, я туда еду, беру своих специалистов, и будем обсуждать этот вопрос", — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, состоялись ли уже переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению.

Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.

Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.