БРЮССЕЛЬ, 25 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия работает над предложениями о создании рынка водорода в Евросоюзе, они могут появится к концу года, сказала заместитель главы директората ЕК по энергетике Мехтильд Ворсдорфер.

Мэр Кишинева пригрозил властям, если тариф на газ вырастет вдвое

ЕС столкнулся с серьезным ростом цен на газ, которые привели к серьезному удорожанию электроэнергии. Еврокомиссия считает, что это является хорошим показателем того, что ЕС необходимо увеличивать использование энергии из возобновляемых источников, цены на которую не показывали таких скачков, как стоимость газа. ЕС в целом нужно сокращать зависимость от ископаемого топлива, считает глава ЕК.

Евросоюз ранее уже обязался стать климатически нейтральным регионом к середине века, что подразумевает увеличение использования возобновляемых источников энергии и снижение потребления ископаемого топлива. Однако реализация этой стратегии требует триллионов евро инвестиций. Еврокомиссия хочет, чтобы частично инвестиции в ЕС для восстановления экономики союза от кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, шли в развитие "зеленой" энергии.