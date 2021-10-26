МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер КНР Лю Хэ и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник в ходе разговора по видеосвязи обсудили макроэкономическую ситуацию, а также многостороннее и двустороннее сотрудничество, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР. «Шоковая ситуация»: у США осталось нефти на полтора месяца

"Стороны провели прагматичный, откровенный и конструктивный обмен мнениями", — говорится в заявлении.

Отмечается, что "обе стороны признали, что восстановление мировой экономики находится на решающем этапе, а также важность укрепления взаимодействия и координации макроэкономической политики Китая и США".

Вместе с тем стороны договорились поддерживать контакты.