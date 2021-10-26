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Южная Корея и Филиппины заключили соглашение о свободной торговле
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Южная Корея и Филиппины заключили во вторник соглашение о свободной торговле, в рамках которого будут сняты около 95% импортных тарифов. По данным южнокорейского министерства... ПРАЙМ, 26.10.2021
экономика, мировая экономика, новости, южная корея, свободная торговля, соглашение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Южная Корея и Филиппины заключили во вторник соглашение о свободной торговле, в рамках которого будут сняты около 95% импортных тарифов.
По данным южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики, около 9 утра по местному времени (03.00 мск) состоялась онлайн-церемония подписания документа.
В рамках соглашения предполагается, что Сеул снимает до 94,8% пошлин на импортируемые из Филиппин товары, а Манила – до 96,5%, в том числе налог на импорт южнокорейских автомобилей и автозапчастей.
Для Южной Кореи данное соглашение о свободной торговле стало пятым со странами-членами АСЕАН. До этого соглашения были заключены с Сингапуром, Вьетнамом, Малайзией и Камбоджей. Церемония подписания соглашения с последней прошла также во вторник в онлайн-формате.