МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Южная Корея и Филиппины заключили во вторник соглашение о свободной торговле, в рамках которого будут сняты около 95% импортных тарифов. Южная Корея вновь попытается вывести спутник на орбиту в 2022 году

По данным южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики, около 9 утра по местному времени (03.00 мск) состоялась онлайн-церемония подписания документа.

В рамках соглашения предполагается, что Сеул снимает до 94,8% пошлин на импортируемые из Филиппин товары, а Манила – до 96,5%, в том числе налог на импорт южнокорейских автомобилей и автозапчастей.

Для Южной Кореи данное соглашение о свободной торговле стало пятым со странами-членами АСЕАН. До этого соглашения были заключены с Сингапуром, Вьетнамом, Малайзией и Камбоджей. Церемония подписания соглашения с последней прошла также во вторник в онлайн-формате.