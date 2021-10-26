МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Председатель Британского союза птицеводства Грэм Дир на заседании профильного комитета британского парламента предупредил, что Великобритания может столкнуться с дефицитом индейки на Рождество, пишут "РИА Новости". По его словам дефицит может возникнуть из-за нехватки работников в отрасли.

"Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить нормальное Рождество, но дефицит вполне вероятен", — заявил Дир.

Он напомнил также, что власти одобрили выдачу временных виз для иностранных работников, но эта схема будет работать только до 31 декабря, а птица, по его словам, "нужна не только на Рождество, а каждый день недели".

В связи с этим Дик предлагает продлить срок временных виз с шести недель до двух лет.

Представитель другого отраслевого союза, советник Национальной ассоциации свиноводства Чарли Дьюрист заявил о существовании аналогичной проблемы и в своем секторе.

По оценке Британской ассоциации производителей мяса (BMPA), которую приводят "РИА Новости", стране не хватает 10 тысяч мясников, на подготовку новых сотрудников нужно не менее 18 месяцев.

Как пишет агентство, Великобритания столкнулась с дефицитом рабочей силы на фоне пандемии коронавируса и оттока населения из-за Brexit.

СМИ напоминает, что представители крупнейших продовольственных ассоциаций страны обращались к властям с просьбой разрешить 12-месячную визу, но в МИД Великобритании заявили, что подобную меру власти не станут рассматривать.