МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США предлагают немедленно возобновить переговоры о восстановлении иранской ядерной сделки и предупреждают, что "окно" для дипломатического решения проблемы постепенно закрывается, пишут "РИА Новости".

"Мы считаем, что седьмой раунд переговоров в Вене необходимо провести немедленно, если мы хотим быстрого прогресса в направлении взаимного выполнения обязательств", — цитирует агентство слова Прайса.

Он добавил, что США не ставят временных рамок, но подчеркивают, "что это процесс не может тянуться бесконечно". Прайс подчеркнул, что "окно" открыто многие месяцы, "но прошли также месяцы с тех пор, как правительство Ирана вышло из шестого раунда переговоров".