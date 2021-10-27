МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам 2020-2021 финансового года выросла на 13,3% в годовом выражении и составила 12,311 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Глава Visa в России рассказал, как обезопасить накопления от мошенников

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 5,63 доллара против 4,89 доллара годом ранее. Выручка Visa увеличилась на 10,3%, до 24,105 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Visa подскочила в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом — до 3,584 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,65 доллара против 0,97 ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 29%, до 6,559 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что за предыдущий квартал она произвела обратный выкуп 13,2 миллиона акций на сумму 3,1 миллиарда долларов. За весь 2020-2021 фингод Visa выкупила 39,7 миллиона своих акций на сумму 8,7 миллиарда долларов.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.