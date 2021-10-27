МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк сообщил в среду о приостановке помощи Судану из-за военного переворота в стране, передает агентство Франс Пресс. Эксперт оценил, как переворот в Судане повлияет на интересы России

"Группа Всемирного банка приостановила в понедельник финансирование всех своих операций в Судане и прекратила обработку любых новых операций, пока мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию", — приводит агентство заявление главы банка Дэвида Малпасса.

Суданские военные в понедельник задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны.