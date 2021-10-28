МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Очередной Евразийский экономический форум открывается в четверг в итальянской Вероне, двухдневное мероприятие состоится в очном формате с участием представителей российских и европейских политиков и представителей бизнеса, в том числе главы "Роснефти" и "Новатэка" Игоря Сечина и Леонида Михельсона. Ялтинский экономический форум перенесен на 2022 год из-за коронавируса

Тема форума — "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека" — объединит дискуссии в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии от Атлантики до Тихого океана.

Откроет работу форума специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики", на которой с докладом выступит глава "Роснефти".

Первый день мероприятия будет посвящен вопросам безопасности источников энергии, зеленой экономики, международных отношений и экологических преобразований. Дебаты второго дня коснутся последствий пандемии для банков и финансов, технологических инноваций и цифрового перехода, роли фармацевтической промышленности, в том числе вакцин от коронавируса.

Как сообщили РИА Новости итальянские организаторы форума, на него зарегистрировались порядка 800 участников, 70 журналистов будут следить за его работой вживую.

Среди участников Веронского форума — председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, председатель правления, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Виктор Вексельберг, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, посол РФ в Риме Сергей Разов, новый глава итальянской дипмиссии в Москве Джоджо Стараче и другие.

За выступлениями можно будет также следить в режиме онлайн. При этом для доступа участников и журналистов в веронский палаццо Бра действуют санитарные нормы, принятые по всей Италии – необходим электронный COVID-cертификат green pass или свежий отрицательный тест на коронавирус. В прошлом году мероприятие прошло в дистанционном формате из-за ограничений.

Организаторами Евразийского экономического форума выступают ассоциация "Познаем Евразию", Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум.