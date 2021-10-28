МОСКВА, 28 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Банк Японии понизил прогноз роста ВВП, приняв во внимание, что проблемы в цепях поставок оказывают давление на экспорт и производство. Банк также заявил, что не предвидит существенных темпов инфляции. Лидеры России и Японии подтвердили интерес к заключению мирного договора

В опубликованном в четверг ежеквартальном прогнозном докладе банка сказано, что, по прогнозу руководителей банка, в текущем финансовом году, который закончится в марте 2022 года, экономика Японии вырастет на 3,4%, а не на 3,8%, как ожидалось в июле. Прогноз роста ВВП на следующий финансовый год повышен до 2,9% с 2,7%.

Крупнейшие компании японского автопрома сокращают производственные планы, после того как рост заболеваемости в странах Юго-Восточной Азии спровоцировал приостановку работы предприятий. Ранее в октябре Toyota Motor Corp. объявила, что сократит производство во всем мире на 10%-15%, то есть на 100 000 – 150 000 автомобилей, по сравнению с ранее планировавшимися объемами. Сокращение обусловлено дефицитом электронных компонентов.

В США и в Европе ограниченность предложения вызывает ускорение инфляции. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что "текущие риски явно указывают на более продолжительные и более устойчивые проблемы в цепях поставок, а следовательно – на более высокую инфляцию".

В то же время Банк Японии не ожидает существенной инфляции в стране.

В докладе банка сказано, что в этом финансовом году годовой рост базовых потребительских цен (без учета цен на свежие продукты питания) будет нулевым, а в следующем финансовом году составит 0,9%. Установленный центральным банком целевой уровень инфляции составляет 2%. Ранее банк ожидал, что в этом и в следующем финансовом году базовая инфляция составит 0,6% и 0,9% соответственно.

Также в четверг Банка Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне —0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций – около нуля.

— Автор Megumi Fujikawa, Megumi.Fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ