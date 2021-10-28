МОСКВА, 28 от — ПРАЙМ. Против инициативы собирать налоги с миллиардеров в США, предложенной сенатором-демократом Роном Уайденом, выступили экс-президент Штатов Дональд Трамп, а также глава Tesla Илон Маск. Американцы, входящие в список Forbes, раскритиковали идею в Twitter.

По словам Илона Маска, налог не решит проблему госдолга США, который сейчас превышает 28,9 триллиона долларов. "Обложение даже 100-процентным налогом всех миллиардеров лишь частично покроет эту сумму", — сказал бизнесмен.

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Бывший президент США Дональд Трамп также недоволен предложением ввести налог на богатых американцев. Он назвал поборников этой идеи "радикально левыми маньяками в Конгрессе".

"Какая страна будет основным бенефициаром "налога на миллиардеров" или налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив Соединенные Штаты на произвол судьбы? Большинству в любом случае необязательно быть в США…" — процитировала Дональда Трампа его представитель Лиз Харрингтон в социальной сети.

Сейчас в США обсуждают введение "налога на миллиардеров" с прямых доходов, а также с роста стоимости активов. Размер новой фискальной нагрузки на сверхбогатых людей США, по разным оценкам, может составить 23,8%. Американская казна получит в результате около 160 миллиардов долларов за год.