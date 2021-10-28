КИЕВ, 28 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток компании "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2021 года составил около 65 миллионов долларов, что на 85% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных, обнародованных на сайте компании в четверг. На Украине запретили отключать газ населению и социальным учреждениям

"Чистый убыток за первое полугодие 2021 года составил 1,7 миллиарда гривен (около 65 миллионов долларов). За первое полугодие предыдущего 2020 года чистый убыток составил 11,5 миллиарда гривен (около 437 миллионов долларов)", — говорится в сообщении.

По данным компании, в первом квартале чистый убыток "Нафтогаза" составил 10,2 миллиарда гривен (около 387 миллионов долларов), а во втором квартале чистая прибыль составила 8,5 миллиарда гривен (около 323 миллионов долларов).

Кабинет министров Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

Перед этим "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли. Госдепартамент США осудил увольнение руководства "Нафтогаза Украины".