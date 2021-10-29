МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale за январь-сентябрь увеличилась почти в четыре раза и составила 17,018 миллиарда долларов говорится в финансовой отчетности компании. Petrobras за 9 месяцев получила чистую прибыль против убытка ранее

Выручка компании за девять месяцев увеличилась в 1,7 раза, до 42 миллиардов долларов, а скорректированный показатель EBIT подскочил в 2,4 раза, до 24,046 миллиарда долларов. Капитальные затраты увеличились на 14%, до 3,396 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании в третьем квартале составила 3,886 миллиарда долларов, что на 34% больше год к году. Скорректированный показатель EBIT в указанном периоде вырос на 17% и составил 6,238 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 0,76 доллара с 0,57 доллара годом ранее. Выручка компании за квартал выросла на 18% в годовом выражении, до 12,682 миллиарда долларов.

Капитальные затраты поднялись на 39%, до 1,248 миллиарда долларов. Рост капзатрат компания объясняет ростом инвестиций в некоторые проекты и увеличением расходов в угольном подразделении.

Vale, основанная в 1942 году, является одним из крупнейших в мире производителей железной руды и никеля.