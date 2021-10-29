МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler в январе-сентябре 2021 года, приходящаяся на акционеров, выросла почти в 73 раза в годовом выражении и составила 10,358 миллиарда евро после 142 миллионов евро годом ранее, следует из пресс-релиза компании. Petrobras за 9 месяцев получила чистую прибыль против убытка ранее

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 9,68 евро против 0,13 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Общая выручка Daimler увеличилась на 16% — до 124,582 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 2,47 миллиарда евро, что на 20,5% больше показателя прошлого года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,31 евро против 1,91 евро год назад. Общая выручка несколько сократилась — на 0,5%, до 40,083 миллиарда евро.

Объем продаж автомобилей компании в третьем квартале составил 577,85 тысячи штук, снизившись на 25% в годовом выражении. Продажи Mercedes Benz составили 383,45 тысячи штук по всему миру. В третьем квартале в Европе было продано 132,8 тысячи автомобилей Mercedes Benz. Продажи в Германии составили 45,1 тысячи штук. В Китае, самом большом рынке Mercedes Benz, продажи составили 132,6 тысячи штук, в США — 46,2 тысячи.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании составляет 289,28 тысячи человек.