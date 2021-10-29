МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2021 года составила 1,555 миллиарда евро против убытка в 622 миллиона евро годом ранее, говорится в отчете компании. Чистая прибыль Daimler за 9 месяцев подскочила почти в 73 раза

Прибыль на акцию составила 4,76 евро против убытка в 1,9 евро на акцию год назад. Выручка выросла почти в 2 раза и составила 22,206 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала OMV зафиксировала чистую прибыль в размере 279 миллионов евро против чистого убытка в 487 миллионов евро годом ранее. Прибыль на акцию составила 0,85 евро против убытка в 1,49 евро на акцию. Квартальная выручка нефтегазовой компании выросла в 2,3 раза — до 8,512 миллиарда евро.

Объем добычи углеводородов за девять месяцев увеличился на 5%, до 485 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки. По итогам третьего квартала показатель увеличился на 6% — до 470 тысяч б.н.э. в сутки.

OMV ожидает общую добычу по итогам 2021 года на уровне 480 тысяч б.н.э. в сутки против 463 тысяч в 2020 году. Компания добавляет, что показатель будет зависеть от обязательств властей по сокращению добычи нефти и от ситуации в Ливии.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Западной Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.