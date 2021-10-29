МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской нефтегазовой корпорации Eni SpA, приходящаяся на акционеров, за девять месяцев 2021 года составила 2,306 миллиарда евро против убытка в 7,838 миллиарда евро годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 22%

В пересчете на акцию прибыль составила 0,63 евро против убытка в 2,19 евро за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла в 1,5 раза — до 49,809 миллиарда евро.

В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, составила 1,203 миллиарда евро против убытка в 503 миллиона евро годом ранее. В пересчете на акцию прибыль составила 0,33 евро против убытка в 0,14 евро год назад. Квартальная выручка выросла в 1,8 раза, до 19,021 миллиарда евро.

За девять месяцев компания нарастила добычу углеводородов на 4% в годовом выражении — до 1,663 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Добыча углеводородов в третьем квартале сократилась на 0,8% в годовом выражении и составила 1,688 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 33 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.