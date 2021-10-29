МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI), приходящаяся на владельцев головной компании, по итогам января-сентября 2021 года увеличилась на 31,3% — до 338,8 миллиарда иен (почти 3 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Stockmann за 9 месяцев получил чистую прибыль после убытка ранее

Операционная прибыль поднялась в годовом выражении на 23,2% — до 480,7 миллиарда иен (4,2 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 10,9% — до 1,766 триллиона иен (15,5 миллиарда долларов).

Чистая прибыль в третьем квартале составила 113,6 миллиарда иен (1 миллиард долларов), что на 33% выше показателя годичной давности. Операционная прибыль выросла на 14,8% — до 158,6 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов), выручка — поднялась на 10,6%, до 621,5 миллиарда иен (5,5 миллиарда долларов).

Japan Tobacco сообщила также, что за прошлый квартал нарастила общий объем отгрузок в России на 1,1% в годовом выражении. Рыночная доля компании в РФ по состоянию на конец сентября 2021 года составляла 36,7% против 36,6% годом ранее.

Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".