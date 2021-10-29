МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Швейцарская Glencore в январе-сентябре 2021 года снизила производство меди из собственных источников на 4% в годовом исчислении, до 895,5 тысячи тонн, сообщается в отчете компании. Медь дешевеет за счет доллара

Объем производства никеля в отчетном периоде в годовом выражении уменьшился на 13%, до 71,1 тысячи тонн. Производство цинка уменьшилось на 0,5%, до 855,8 тысячи тонн. Добыча угля упала на 9%, до 76,3 миллиона тонн.

В третьем квартале компания сократила производство меди на 14%, до 297,5 тысячи тонн по сравнению аналогичным кварталом прошлого года. Объем производства никеля сократился на 12%, до 23,4 тысячи тонн. Производство цинка уменьшилось на 12%, до 274 тысячи тонн. Добыча угля выросла 9%, до 27,6 миллиона тонн.

Компания сохранила прогноз по итогам нынешнего года. Так, Glencore прогнозирует производство меди на уровне примерно 1,22 миллиона тонн, никеля — 105 тысяч тонн, цинка — 1,17 миллиона тонн. Добыча угля, как ожидается, составит примерно 104 миллиона тонн.

Группа Glencore является одной из крупнейших диверсифицированных добывающих корпораций, а также одним из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.