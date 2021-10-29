МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтегазовой компании Chevron, приходящаяся на головную организацию, по итогам девяти месяцев 2021 года составила 10,57 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 4,878 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Итальянская Eni за 9 месяцев получила прибыль против убытка год назад

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,51 доллара против убытка годом ранее в 2,63 доллара. Общая выручка компании выросла в 1,6 раза год к году и достигла 114,336 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron за девять месяцев составил 3,093 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2,5% выше, чем годом ранее. В сегменте upstream (разведка и добыча) компания продемонстрировала прибыль в 10,663 миллиарда долларов после убытка в 2,934 миллиарда долларов год назад, в downstream (переработка и сбыт) прибыль выросла в 5,6 раза и составила 2,154 миллиарда.

По итогам третьего квартала компания зафиксировала прибыль в 6,111 миллиарда долларов после убытка годом ранее в 207 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,19 доллара после убытка в 0,12 доллара год назад, прогноз составлял 2,21 доллара. Выручка Chevron выросла год к году в 1,8 раза — до 44,71 миллиарда долларов при прогнозе в 40,27 миллиарда.

Объем добычи Chevron за квартал составил 3,034 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 7% больше к прошлому году. В сегменте upstream компания нарастила прибыль в 22 раза — до 5,135 миллиарда долларов, в downstream — в 4,5 раза, до 1,31 миллиарда долларов.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.