МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Ситуация на энергорынках будет обсуждаться на саммите G20 в Риме, заявила шерпа РФ в "Группе двадцати" (G20) Светлана Лукаш. Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

"Ситуация на энергорынках, безусловно будет обсуждаться. Я думаю, что многие лидеры об этом скажут. В общем, вопрос сейчас для всех. Но опять же задача "Двадцатки" попробовать найти общий какой-то подход, даже если может быть кто-то не согласен с причинами или источником этой ситуации. Нужно найти общее решение, общий знаменатель. Это, собственно, главная задача", — сказала она в ходе телефонного брифинга.

Светлана Лукаш также пояснила, что страны G20 разделяют мнение, что признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 ускорит планы по развитию экономик и улучшит качество жизни.

"Все разделяют мнение о том, что, если договориться о том, как признавать сертификаты вакцинации, это, конечно, существенно ускорит и планы экономики, и улучшит качество жизни всех людей и бизнеса", — сказала Лукаш.

По ее словам, вопрос консультаций относительно признания сертификатов о вакцинации регулируется национальным законодательством, которое различается в каждой стране.

Она также отметила, что американский шерпа в "Группе двадцати" в курсе российского подхода по ситуации на газовом рынке в Европе, связанной с ценами на энергоресурсы.

"Да, безусловно, они в курсе", — ответила Лукаш на соответствующий вопрос в ходе телефонной конференции.

"Ситуация на энергетических рынках, на самом деле, разная для разных регионов, как и причины, приведшие к росту волатильности цен на энергоресурсы. В Европе это те причины, которые обозначил наш президент. С этим сложно спорить: это снижение объемов выработки энергии на ветровой генерации, отсутствие запасов газа в газохранилище… отказ уже в течение последних нескольких лет от инвестиций в традиционную энергетику, соответственно, не было возможности каким-то образом сбалансировать энергобаланс. Это привело к текущей ситуации", — уточнила шерпа РФ.

При этом, по ее словам, несмотря на все разногласия, в "двадцатке" наблюдается конструктивное взаимодействие. "Все настроены на поиск совместных решений", — добавила Лукаш.