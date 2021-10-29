ЛОНДОН, 29 окт — ПРАЙМ. Правительство Британии готовит чрезвычайный план действий на случай банкротства одного из крупнейших в стране поставщиков энергии компании Bulb, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Британский регулятор рассматривает возможность изменения цен на энергию

"Правительство ускоряет чрезвычайный план действий на случай банкротства компании Bulb, седьмого крупнейшего в Британии поставщика энергии. Министры и чиновники вместе с энергорегулятором Ofgem полагают, что Bulb, которая обслуживает около 1,7 миллиона человек, может обанкротиться уже на следующей неделе", — сообщил телеканал.

Источники в энергосекторе рассказывают, что на данный момент идут переговоры с несколькими потенциальными клиентами, которые могут выкупить компанию. По словам одного из них, вероятность спасения компании все еще сохраняется, однако вряд ли Bulb сможет пережить ноябрь без дополнительного финансирования.

Пресс-секретарь Bulb заявил Sky News, что переговоры по привлечению дополнительного финансирования успешно продвигаются и компания воодушевлена падением оптовых цен на энергию.

Ранее в пятницу британский энергорегулятор Ofgem направил письмо поставщикам энергии, в котором сообщил, что проведет консультации относительно изменения ценового порога на газ и электричество для потребителей из-за резкого роста мировых цен на природный газ.

В Британии обанкротились уже 13 энергетических компаний из-за подорожания газа.