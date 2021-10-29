МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Доходы населения в США в сентябре снизились на 1% по сравнению с августом, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. ВВП еврозоны в третьем квартале вырос лучше прогноза

В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли на 0,6% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения доходов на 0,2% и увеличения расходов на 0,5%.