2021-10-29T15:34:50+03:00
2021-10-29T15:34:50+03:00
2021-10-29T15:34:50+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20211029/835073583.html
Доходы населения США в сентябре снизились хуже прогноза
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доходы населения в США в сентябре снизились на 1% по сравнению с августом, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. В то же время потребительские расходы в... ПРАЙМ, 29.10.2021
экономика, мировая экономика, новости, сша, статистика
https://1prime.ru/images/83403/59/834035906.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83403/59/834035906.jpg
https://1prime.ru/images/83403/59/834035905.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83403/59/834035905.jpg
https://1prime.ru/images/83403/58/834035893.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83403/58/834035893.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20211029/835071647.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Доходы населения в США в сентябре снизились на 1% по сравнению с августом, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.
В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли на 0,6% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения доходов на 0,2% и увеличения расходов на 0,5%.