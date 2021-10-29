МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по окончательной оценке, снизился до 71,7 пункта с сентябрьских 72,8 пункта, сообщается на сайте университета. Доходы населения США в сентябре снизились хуже прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 71,4 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, снизился до 77,7 пункта с 80,1 пункта в сентябре. Первоначальная оценка составляла 77,9 пункта. Индекс экономических ожиданий снизился до 67,9 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее. Первоначальная оценка составляла 67,2 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.