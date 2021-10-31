МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Главы государств "Большой Двадцатки" взяли на себя обязательство стремиться к возобновлению международных поездок безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций.

"Мы будем стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций, таких как ВОЗ, ИКАО, ИМО и ОЭСР", — отмечается в коммюнике по итогам встречи на высшем уровне, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Главы G20 также признают своевременность общих норм для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая результаты тестов и сертификаты о вакцинации, а также совместимость и взаимное признание цифровых приложений.

Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.

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