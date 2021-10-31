РИМ, 31 окт — ПРАЙМ. Главы стран G20 заявили о важности поддержания бесперебойных потоков энергии, полученной из различных источников, при одновременном содействии открытым и конкурентным энергетическим рынкам, следует из итогового коммюнике лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости. Лидеры G20 согласовали меры по восстановлению мировой экономики

Как отмечается, государства G20 в кооперации с Международным энергетическим форумом будут способствовать взаимодействию между производителями и потребителями для повышения эффективности, прозрачности и стабильности энергетических рынков.

"Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам", — говорится в документе.

Страны "Большой двадцатки" также признают важную роль цифровизации в укреплении энергетической безопасности и стабильности рынка за счет улучшения энергопланирования при одновременном обеспечении безопасности энергетических систем возможных атак, в том числе посредством злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий.

Участники G20 взяли на себя обязательство серьезно сократить коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия, следует из итогового коммюнике.

"Мы обязуемся значительно сократить наши коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия и уважая наши национальные планы действий по изменению климата", — отмечается в документе.

Также лидеры стран "Большой двадцатки" признали, что выбросы метана вносят значительно способствуют изменению климата, и что их сокращение может быть одним из наиболее быстрых и экономически эффективных способов ограничения изменения климата и его последствий. Путин назвал последствия глобального потепления для России

Страны G20 также разработают национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата.

"Мы разработаем национальные планы восстановления и повышения устойчивости, которые выделяют, в соответствии с национальными условиями, амбициозную долю финансовых ресурсов на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним и предотвращение ущерба климату и окружающей среде", — говорится в коммюнике.

Страны при этом признали, что последствия изменения климата при 1,5°C гораздо ниже, чем при 2°C. Поэтому удержание повышения температуры в пределах 1,5°C потребует значимых и эффективных действий и обязательств со стороны всех государств, путем разработки четких национальных путей, которые согласуют долгосрочные амбиции с краткосрочными и среднесрочными целями, а также при международной поддержке.

"Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2°C и продолжению усилий по ее ограничению до 1,5°C выше доиндустриального уровня, также в качестве средства, позволяющего достичь Повестки дня на 2030 год", — отмечается в итоговом коммюнике.

Кроме того, участники саммита договорились усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году.

В этой связи лидеры стран G20 также выразили надежду на успешное проведение COP26 в Глазго.