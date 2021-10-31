РИМ, 31 окт — ПРАЙМ. Лидеры G20 обязались оставаться приверженными активной и конструктивной работе со всеми членами ВТО в том числе для реформы организации. Лидеры G20 согласовали меры по восстановлению мировой экономики

"Мы по-прежнему привержены активной и конструктивной работе со всеми членами ВТО для проведения необходимой реформы ВТО, улучшения всех ее функций, и мы подчеркиваем необходимость реализации этого обязательства на практике посредством инклюзивного и прозрачного подхода, включая решение вопросов развития", — говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в РИА Новости.

Уточняется, что члены G20 обязуются провести успешную и продуктивную 12-ю Министерскую конференцию ВТО (MC12) как важную возможность для продвижения реформы и оживления организации.

Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.