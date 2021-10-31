Страны G20 намерены стремиться к реформированию ВТО
Страны G20 привержены активной работе ВТО для реформы организации
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РИМ, 31 окт — ПРАЙМ. Лидеры G20 обязались оставаться приверженными активной и конструктивной работе со всеми членами ВТО в том числе для реформы организации.
"Мы по-прежнему привержены активной и конструктивной работе со всеми членами ВТО для проведения необходимой реформы ВТО, улучшения всех ее функций, и мы подчеркиваем необходимость реализации этого обязательства на практике посредством инклюзивного и прозрачного подхода, включая решение вопросов развития", — говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в РИА Новости.
Уточняется, что члены G20 обязуются провести успешную и продуктивную 12-ю Министерскую конференцию ВТО (MC12) как важную возможность для продвижения реформы и оживления организации.
Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
https://1prime.ru/world/20211031/835081088.html
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