МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что пригласил британского переговорщика с Евросоюзом Дэвида Фроста в Париж на 4 ноября, и до этого времени Франция не будет применять санкции по "рыболовному спору". СМИ: Европа хочет разрешить "рыболовный спор" между Францией и Британией

"Мы получили первые сигналы от британских властей об ускорении переговоров; ответ на последние предложения французских властей ожидается к среде", — написал Бон в Twitter.

Он также сообщил, что провел переговоры с Фростом.

"Я пригласил лорда Фроста в Париж в четверг для более подробного обсуждения трудностей в реализации соглашений между Европейским Союзом и Соединенным Королевством. Для того чтобы диалог продолжился, меры, объявленные и подготовленные Францией, не будут применяться до этой встречи и рассмотрения новых ответов Великобритании, касающихся лицензий на рыболовство", — отметил Бог.

Ранее Франция планировала со вторника начать применение санкций против Британии из-за спора по вопросу лицензий на рыболовство.