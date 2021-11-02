МОСКВА, 2 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Резервный банк Австралии объявил о том, что больше не будет управлять кривой доходности, и просигнализировал о более раннем, чем ожидалось, повышении ставок. Таким образом, РБА присоединился к другим центральным банкам, собирающимся ужесточить денежно-кредитную политику на фоне усиливающихся инфляционных рисков. Австралия шокировала Францию выходом из соглашения по подлодкам

На заседании во вторник РБА оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,10%, где она находится с конца 2020 года. Вместе с тем банк заявил, что ключевые условия для повышения ставки (полная занятость и устойчивая инфляция в 2%-3%) могут сложиться раньше, чем ожидалось.

Ранее центральный банк заявлял, что не сможет повысить ставки до 2024 года. Во вторник банк опубликовал свой прогноз, согласно которому базовая инфляция в 2021 и в 2022 году составит около 2,25%, а в 2023 году ускорится до 2,5%.

После того как на прошлой неделе РБА неожиданно решил не защищать целевой уровень доходности облигаций с погашением в апреле 2024 года, многие экономисты ожидали от него усиления склонности к более жесткой политике

Центральный банк подтвердит, что больше не будет управлять кривой доходности, но продолжит покупать государственные ценные бумаги на 4 млрд австралийских долларов в неделю как минимум до середины февраля.

После выхода заявления банка пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,4%, до 0,7493.

— Автор Stuart Condie, stuart.condie@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ