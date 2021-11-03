МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 571 тысячу, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 400 тысяч.

Показатель сентября был при этом пересмотрен до роста на 523 тысячи с роста на 568 тысяч. В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в октябре выросло на 115 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 114 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 342 тысячи рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 458 тысяч, в секторе производства товаров — на 113 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в октябре вырос на 54 тысячи, в промышленном секторе — на 53 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов — на 6 тысяч.

"Сектор услуг стал лидером роста, а увеличение в отрасли производства товаров… стало самым высоким за год. Крупные компании способствовали восстановлению (числа рабочих мест — ред.) в октябре", — отметила главный экономист ADP Нела Ричардсон (Nela Richardson).