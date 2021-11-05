МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что "с осторожным оптимизмом" оценивает сегодняшние переговоры с коллегой из Великобритании по вопросу рыболовства, однако Париж и Лондон не преодолели разногласия.

Ранее британский переговорщик с ЕС Дэвид Фрост и госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон обсудили в Париже трудности в торговой сфере между странами.

"Я смотрю на них (переговоры — ред.) с осторожным оптимизмом… Мы много раз говорили, что готовы применить меры давления на британских коллег, однако это последнее, к чему стоит прибегнуть. Вместо давления мы решили начать этот диалог", — сказал Бон в эфире LCI.

Он отметил, что согласие Фроста приехать в Париж было хорошим знаком воли и открытости, во Франции обратили внимание на этот жест со стороны британцев.

"Мы не разрешили наши разногласия… Но у нас еще будут более предметные обсуждения завтра в Брюсселе, а потом — в начале следующей недели", — добавил дипломат. СМИ: Европа хочет разрешить "рыболовный спор" между Францией и Британией

Париж на прошлой неделе объявил о санкциях в отношении Лондона из-за "рыболовного спора". Позднее французские власти решили не вводить со 2 ноября объявленные санкции на период новых переговоров с Лондоном. Госсекретарь при МИД Франции сообщил, что пригласил британского переговорщика с Евросоюзом Дэвида Фроста в Париж 4 ноября.

В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1700 судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.