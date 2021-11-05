МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. В следующем 2022 году украинцев ждет сокращение реального размера минимальной заработной платы и пенсий, пишет издание "Обозреватель". МИД Австрии считает "Северный поток - 2" рычагом безопасности Европы

Из статьи следует, что минимальная пенсия украинцев до июля 2022 года останется на уровне 1 934 гривны. После 1 июля она увеличится до 2 027 гривен, в декабре того же года — до 2 093 гривен.

При этом, как следует из подсчетов Министерства социальной политики, пенсионеру на Украине для удовлетворения основных потребностей нужно в месяц 3 692 гривны.

Издание отмечает, что, основываясь на этих данных, несложно сделать вывод: большая часть украинских пенсионеров обречена жить за чертой бедности в следующем году.

Помимо этого поясняется, что минимальную заработную плату в стране планируют повысить всего на 3% — до 6700 гривен.

Инфляцию Украине прогнозируют выше пяти процентов в год.