МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Золото в понедельник продолжает дорожать третий день подряд, за это время цена выросла уже на 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает на снижении запасов

По состоянию на 9.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,27%, или на 4,8 доллара — до 1821,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,77% — до 2340 долларов за унцию.

За последние три торговые сессии золото подорожало уже на 3,5%. Этому способствовало падение доходности десятилетних гособлигаций США в четверг и пятницу почти на 10% — до 1,455%.

Кроме того, в понедельник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,08%, до 94,24 пункта. Удешевление доллара традиционно поддерживает котировки золота.