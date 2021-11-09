В Польше призвали срочно ввести санкции из-за ситуации с мигрантами
МИД Польши призвал немедленно ввести санкции из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией
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ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. МИД Польши призывает незамедлительно ввести санкции в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
В ведомстве назвали сложившийся кризис "ужасающей гибридной атакой"
В понедельник, 8 ноября, больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши расценили это как "крупнейшую попытку массового силового проникновения" и усилили охрану границы.
https://1prime.ru/world/20211109/835158189.html
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