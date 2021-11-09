ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. МИД Польши призывает незамедлительно ввести санкции в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. В России выросло число мигрантов-программистов

В ведомстве назвали сложившийся кризис "ужасающей гибридной атакой"

В понедельник, 8 ноября, больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши расценили это как "крупнейшую попытку массового силового проникновения" и усилили охрану границы.