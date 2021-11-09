МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Долговые проблемы, перед которыми оказались игроки рынка недвижимости в Китае, могут обернуться многолетним застоем для всей мировой экономики, пишет CNBC со ссылкой на экономиста и научного сотрудника Китайского центра Оксфордского университета Джорджа Магнуса.

По мнению эксперта, кризис коснется не только внутренней экономики Поднебесной, но и мира в целом.

Экономист прогнозирует, что в скором времени вторая после США экономика мира столкнется с большими долговыми проблемами.

"Я думаю, что рынок недвижимости действительно подошел к переломному моменту", — считает он.

Китайский рынок недвижимости оказался в сложной ситуации из-за проблемного застройщика: уже в следующем 2022 году компания Evergrande должна погасить облигации на сумму 7,4 миллиарда долларов. В текущем 2021 году она уже допускала просрочки по платежам и приостанавливала торги своими акциями из-за этого. Застройщик оказался на грани дефолта: общий долг достиг 305 миллиардов долларов, это 2% ВВП Китая.

Власти страны опасаются, что потенциальный дефолт застройщика повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая.

Власти страны потребовали от основателя Evergrande Хуэя Ка Яна разбираться с долгами застройщика самостоятельно. По данным агентства Bloomberg, менеджер компании с 2009 года получил больше 7 миллиардов долларов за счет дивидендов. 3,3 миллиарда долларов он потратил на покупку ценных бумаг и купил недвижимость, самолеты и огромную яхту.

По мнению экспертов Bloomberg, только роскошные активы Хуэя Ка Яна могли бы покрыть купоны по облигациям застройщика.