Опрос подписчиков обошелся Маску дороже, чем развод Безосу
ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Основатель компании Tesla Илон Маск от падения акций автопроизводителя на фоне опроса подписчиков в Twitter потерял 50 миллиардов долларов, это стало крупнейшим падением состояния и превзошло потери основателя Amazon Джефа Безоса после развода, сообщает Блумберг.
"На данный момент Илон Маск потерял 50 млрд долларов после второго дня подряд падения цены акций Tesla", — пишет агентство.
В выходные Маск устроил опрос подписчиков Twitter, не продать ли ему 10% акций Tesla. Затем сообщалось, что его брат до опроса продал своих акций на 109 миллионов долларов. Большинство участников голосования поддержали идею продать акции. Агентство указывает, что распространялась и информация о возможном желании Маска продать акции для покрытия долгов.
В сообщении отмечается, что Маск не потерял статус самого богатого человека мира, но разница между его состоянием и состоянием Безоса сократилась до 83 миллиардов долларов.
Специализирующееся на экономических новостях агентство указывает, что финансовые потери Маска стали крупнейшим двухдневным падением, но не самым большим за день — Безос после развода за сутки стал "беднее" на 36 миллиардов долларов.
Некоторые акционеры Tesla, как указывает агентство, потеряли от 750 миллионов до 2,1 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/world/20211110/835169534.html