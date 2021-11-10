ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Основатель компании Tesla Илон Маск от падения акций автопроизводителя на фоне опроса подписчиков в Twitter потерял 50 миллиардов долларов, это стало крупнейшим падением состояния и превзошло потери основателя Amazon Джефа Безоса после развода, сообщает Блумберг. Tesla теряет на предторгах на возможной продаже Маском его акций

"На данный момент Илон Маск потерял 50 млрд долларов после второго дня подряд падения цены акций Tesla", — пишет агентство.

В выходные Маск устроил опрос подписчиков Twitter, не продать ли ему 10% акций Tesla. Затем сообщалось, что его брат до опроса продал своих акций на 109 миллионов долларов. Большинство участников голосования поддержали идею продать акции. Агентство указывает, что распространялась и информация о возможном желании Маска продать акции для покрытия долгов.

В сообщении отмечается, что Маск не потерял статус самого богатого человека мира, но разница между его состоянием и состоянием Безоса сократилась до 83 миллиардов долларов.

Специализирующееся на экономических новостях агентство указывает, что финансовые потери Маска стали крупнейшим двухдневным падением, но не самым большим за день — Безос после развода за сутки стал "беднее" на 36 миллиардов долларов.

Некоторые акционеры Tesla, как указывает агентство, потеряли от 750 миллионов до 2,1 миллиардов долларов.