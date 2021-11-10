МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в январе-октябре выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев. Россия и Казахстан обсудили транспортную и транзитную инфраструктуры

Ранее министерство национальной экономики сообщало, что по итогам января-сентября темп роста ВВП составил 3,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"В январе-октябре текущего года рост экономики Казахстана составил 3,5%", — сказал Иргалиев на заседании правительства в среду.

По данным министра, за отчетный период наблюдается ускорение динамики роста в секторе услуг, сохранение обрабатывающей промышленности и строительства в качестве драйверов роста и стабильности экономики, высокая динамика роста экспорта и сохранение высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях.

"В январе-октябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%. Деловая активность в сфере услуг выросла до 3,4%", — добавил он.

В 2020 году ВВП Казахстана снизился на 2,6%. Нацбанк республики в конце октября спрогнозировал, что при сохранении траектории экономического роста в соответствии с оптимистичным сценарием к концу года он достигнет 3,7-4%.