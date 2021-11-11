МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Франция убедила Европейский Союз отложить заключение двух торговых соглашений — с Новой Зеландией и Чили — до французских президентских выборов в апреле, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Макрон заявил, что Франция возобновит строительство ядерных реакторов

По данным издания, этот шаг Франции "разозлил" другие страны-участницы блока, которые стремятся к заключению обоих соглашений. Евросоюз рассчитывал подписать торговые сделки позднее в текущем году, но Париж убедил Еврокомиссию заключить их позднее. Газета отмечает, что ряд стран ЕС попытаются оказать давление на ЕК по этому вопросу на встрече министров торговли в четверг. Еврокомиссия отказалась комментировать информацию издания.

По словам европейских дипломатов, президент Франции Эммануэль Макрон "боится" увеличения импорта курятины из Чили и баранины из Новой Зеландии, что произойдет после подписания договоренностей. Стремящийся переизбраться на пост президента Макрон якобы полагает, что кандидаты от оппозиционных сил во Франции смогут воспользоваться ситуацией для мобилизации недовольных фермеров и антиглобалистов.

В свою очередь, французские чиновники подтвердили газете, что Париж не готов к завершению соглашений, но обосновали это необходимостью доработать формулировки экологической проблематики и вопросы квот на экспорт сельскохозяйственной продукции.

Как пишет издание, будущее соглашение с Чили должно облегчить для ЕС вопрос поставок лития, что поможет простимулировать производство электромобилей и снизить зависимость от Китая. По словам одного из чиновников ЕС, существует "небольшое окно возможностей" для заключения этого соглашения, переговоры о чем начались в 2017 году. "Это по-настоящему хорошая сделка. Но французы против нее всего-то из курятины", — подчеркнул чиновник.

С Новой Зеландией Брюссель начал переговоры в 2018 году и по-прежнему не решил ряд вопросов, в числе которых обмен данными и "защита" европейских сыров: объединение хочет, чтобы новозеландские фермеры не называли свои сыры по-европейски как, например, "фета" или "грюйер".

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, как отмечает газета, отложила поездку в Брюссель из-за отсутствия прогресса по соглашению. Ее представитель сослался на "целый ряд причин, в том числе необходимость выбрать лучшее время для переговоров". Глава минторга Новой Зеландии Дэмиен О'Коннор заявил местной газете New Zealand Herald, что "твердо настроен завершить переговоры как можно скорее" и отметил, что соглашение принесет "реальные экономические выгоды для обеих сторон".