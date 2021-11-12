МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Лидеры экономик (стран-участниц) форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в пятницу рассмотрят и примут конкретный план реализации целей и задач форума, содержащихся в документе "Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года", и продолжат обсуждение вопросов восстановления экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после пандемии COVID-19 и сотрудничества стран региона в разрешении проблем, связанных с глобальными климатическими изменениями. Лидеры стран АТЭС обсудят восстановление экономики после пандемии

Ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС проходит в четверг и пятницу в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии. В четверг на деловом форуме лидеров, в котором также принимали участие представители делового сообщества АТР и ведущие региональные и мировые эксперты, обсуждался широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством стран в восстановлением экономик АТЭС после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сотрудничества в поиске и реализации ответов на вызовы глобального изменения климата, планов инклюзивного "зеленого" экономического развития в АТР, подходы к цифровизации экономик региона и другие региональные проблемы.

Основные темы первого дня встречи продолжат доминировать и во второй день лидерского форума, в пятницу, как во время диалога лидеров с членами Делового консультативного совета АТЭС, с которого начнется день, так и на неформальной встрече лидеров экономик АТЭС, которым второй день лидерского форума закончится.

ПУТРАДЖАЙСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Путраджайские ориентиры пришли на смену принятым в 1994 году Богорским целям АТЭС, период реализации которых ограничивался 2020 годом.

В документе "Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года", принятом на ежегодной лидерской встрече АТЭС в 2020 году, сформулированы следующие задачи для АТР на указанный период:

— создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды на основе согласованных в рамках ВТО правил, обеспечивающих функционирование многосторонней торговой системы; усиление региональной взаимосвязанности;

— продвижение инноваций; совершенствование цифровой инфраструктуры; наращивание темпов цифровой трансформации; сокращение цифрового разрыва в целях повышения производительности и динамики роста, а также успешного участия граждан и предприятий во взаимосвязанной глобальной экономике;

— обеспечение качественного экономического роста, способствующего повышению общего благополучия, в том числе представителей микро-, малого и среднего бизнеса, женщин и других групп населения с нераскрытым экономическим потенциалом; инклюзивное развитие людских ресурсов; поиск ответа на комплекс экологических вызовов, включая изменение климата.

Предполагается, что лидеры экономик АТЭС совместно обсудят и одобрят подготовленный к форуму детальный проект плана реализации "ориентиров", а также выпустят совместное заявление по итогам диалогов и встреч, проведенных в рамках форума АТЭС 2021 года.

В диалоге с консультативным советом и неформальной встрече примут участие лидеры 21 экономики АТЭС: 19 государств и двух территорий Азиатско-Тихоокеанского региона. Россию на встрече лидеров будет представлять президент Владимир Путин. От Китая во встрече примет участие уже выступивший на деловом форуме в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, от США – президент Джо Байден.

Помимо утверждения плана реализации Путраджайских ориентиров и других вопросов повестки дня, на встрече будет обсуждаться вопрос о переходящем председательстве в АТЭС в 2023 и 2024 годах. В 2022 году председателем и организатором форума будет Таиланд, в 2025 году – Южная Корея. На 2023 год поданы две заявки — от США и Перу, на 2024 год подана заявка от Брунея.

ТАИЛАНД ПРИМЕТ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В АТЭС

Перед закрытием форума состоится передача переходящего председательства АТЭС от Новой Зеландии, являвшейся председателем форума в 2021 году, Таиланду, который будет осуществлять председательство в 2022 году. На церемонии выступит от имени Таиланда премьер-министр генерал Прают Чан-Оча, который перечислит приоритеты работы форума в следующем году и объявит девиз и очередные задачи таиландского председательства в АТЭС.

В состав участников форума АТЭС, впервые собравшегося в 1989 году, в настоящее время входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, КНР, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея, Япония, а также китайские территории Гонконг и Тайвань. В АТЭС принято использовать термин "экономики" вместо слов "страна" и "государство". В мероприятиях программ ежегодных лидерских встреч АТЭС, помимо лидеров стран (экономик)-членов форума, принимают участие также лидеры крупных корпораций, деловых сообществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ведущие эксперты по региональным и мировым проблемам.

В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.